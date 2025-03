Quotidiano.net - L’Ue risponde ai dazi Usa, contromosse per 26 miliardi. Ecco i prodotti colpiti

Bruxelles, 12 marzo 2025 – Nel giorno dell’entrata in vigore deiUsa suieuropei (fino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio), l’Unione annunciaper un valore di 26di euro. Le prime scattano l’1 aprile, quando saranno automaticamente ripristinate le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 che sono in scadenza il 31 marzo. Per la prima volta, queste misure saranno attuate integralmente: saranno applicatisuche vanno dalle barche al bourbon, fino alle moto americane, come le Harley Davidson. President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks during a debate on urgent decisive steps and unwavering support for Ukraine, as part of a plenary session at the European Parliament, in Strasbourg, eastern France, on March 11, 2025.