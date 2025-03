Lettera43.it - L’Ue risponde ai dazi di Trump: nuove tariffe sui prodotti Usa dal 1° aprile

Mercoledì sono entrati in vigore idel 25 per cento su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti all’Europa, segnando un nuovo capitolo nella disputa commerciale tra Washington e Bruxelles. Le misure, volute dal presidente Donald, si applicano a tutte le importazioni di queste materie prime e, come sottolineato a febbraio dal presidente americano, saranno «senza eccezioni e senza esenzioni». La risposta dell’Unione europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha annunciato che dall’1°scatteranno«forti ma proporzionati» su una vasta gamma distatunitensi, colpendo flussi commerciali per un valore di 26 miliardi di dollari.consu whisky, moto e agroalimentare«L’Unione europea si rammarica profondamente delle misure decise dal presidente Donald», ha dichiarato in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, precisando che le contromisure sono pensate per proteggere imprese, lavoratori e consumatori europei.