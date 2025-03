Iltempo.it - L'Ue risponde a Trump: da quando entrano in vigore le nuove tariffe

Leggi su Iltempo.it

Le contromisure Ue in risposta ai dazi imposti da Donaldsulle importazioni di acciaio e alluminio «saranno introdotte in due fasi: a partire dal 1° aprile e poi a regime dal 13 aprile». Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che «nel frattempo, resteremo sempre aperti ai negoziati» perché «crediamo fermamente che, in un mondo pieno di incertezze geopolitiche ed economiche, non sia nel nostro interesse comune appesantire le nostre economie con dazi». La Commissione Ue spiega che, per prima cosa, a partire dal primo aprile farà cessare la sospensione delle contromisure verso gli Usa del 2018 e del 2020 e poi, «in risposta ai nuovi dazi statunitensi che interessano oltre 18 miliardi di euro di esportazioni dell'Ue, la Commissione sta presentando un pacchetto dicontromisure sulle esportazioni statunitensi», che entreranno inentro metà aprile, «previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate».