L’Ue annuncia dazi contro gli Stati Uniti | Risposta forte a Trump ma proporzionata

attacca,risponde. In un crescendo di tensioni continua, alimentate da polemiche ormai giornaliere. E dalle conseguenze a dir poco imprevedibili. Proprio in queste ore, la Commissione europea hato che applicheràdoganali “forti ma proporzionati” su una serie di prodotti americani a partire dal primo aprile.Una decisione clamorosa e che arriva inalle tasse statunitensi del 25% su acciaio e alluminio. L’Unione europea “si rammarica profondamente” delle misure decise dal presidente Donald, ha affermato in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Anzitutto, vengono reimposte le misure dibilanciamento sospese del 2018 e del 2020. Il 1° aprile 2025, le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 saranno automaticamente ripristinate, una volta scaduta la loro sospensione il 31 marzo.