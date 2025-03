Juventusnews24.com - Lucca Juventus, l’attaccante esce allo scoperto: «Chi è che non punta ad una big? Vi rispondo così sul mio futuro»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, parla: «Chi nonad una?». Le dichiarazioni del centravanti dell’UdineseLorenzo, al Corriere della Sera, ha risposto anche sul suoall’Udinese. Le dichiarazioni delaccostato anche al calciomercato Juve.– «Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi nona una? Sono contento del mio rendimento e dell’aiuto che do alla squadra. Rispetto alla scorsa stagione non siamo cambiati molto a livello di organico, piuttosto come mentalità. Ma non mi sento appagato, voglio migliorare ancora».Leggi sunews24.com