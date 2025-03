Oasport.it - Lublino-Civitanova oggi in tv, Challenge Cup 2025: orario andata finale, programma, streaming

La Lubeva a caccia del secondo trofeo stagionale dopo la conquista della Coppa Italia. Inizia, infatti, lae ritorno) dellaCup, la terza coppa per importanza in Europa, e i marchigiani affrontano nell’atto conclusivo della manifestazione i polacchi del Bogdanka, una delle formazioni di punta del movimento polacco. L’è inquesta sera a, mentre il ritorno si giocherà fra sette giorni all’Eurosuole Forum di.La squadra di Medei arriva a questo incontro con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga in gara1 di playoff contro l’Allianz Milano, al termine di una vera e propria battaglia giocata domenica scorsa, che potrebbe farsi sentire nelle gambe della formazione marchigiana. Dopo la conquista della Coppa Italia, la Lube ha avuto qualche picco negativo nella partedella regular season, ma già da qualche settimana aveva la certezza del terzo postoe dunque ci stava anche un cambio di preparazione in vista della fase decisiva della stagione, che ha portato a qualche sconfitta di troppo.