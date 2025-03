Oasport.it - Lotta, Maria Ferone chiude quinta nei -53 kg agli Europei U23 di Tirana

Arriva un altro quinto posto per l’ItaliaUnder 23 di, in corso a, in Albania: a conquistarlo è, che viene sconfitta nella finale per il bronzo nella categoria di peso olimpica dei -53 kg della femminile.Nella finale per il terzo posto dei -53 kg della femminile, infatti,si deve arrendere di misura alla spagnola Carla Jaume Soler, vittoriosa ai punti per 5-4. L’iberica così si mette al collo la meda di bronzo, mentre l’azzurrina deve accontentarsi dellapiazza.Il bilancio della femminile per l’Italia sicosì con l’argento di Aurora Russo ed i quinti posti di Laura Godino e, mentre da domani verrà lasciato spazio alla greco-romana, in cui saranno protagonisti gli azzurrini Tommaso Bosi, Andrea Setti e Leon Rivalta.