L’Orientale conferisce la laurea honoris causa allo scrittore spagnolo David Trueba

Leggi su Ildenaro.it

l’universitàdi Napolilain Lingue e Letterature Europee e Americane. La cerimonia giovedì 27 marzo alle ore 11 nella basilica di San Giovanni Maggiore, in largo san Giovanni Maggiore, con il rettore Roberto Tottoli e il direttore del dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati Salvatore Luongo. La laudatio è a cura di Marco Ottaiano. Il neototerrà, in lingua italiana, una lectio magistralis dal titolo “La mia università”. Motivazione della: «Per la sua poliedrica e assidua attività di romanziere, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo e regista cinematografico si propone, anche a dispetto della sua ancora giovane età, come un significativo protagonista del dibattito pubblico contemporaneo, sia nel Paese d’origine che a livello internazionale».