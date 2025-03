Lorenzo in finale io no… Grande Fratello Shaila svela il suo inaspettato piano a Chiara e Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Consorpresa, ma forse non così tanto per chi ha seguito le dinamiche delè stata nominata terza finalista del reality show. I concorrenti veterani non sono rimasti particolarmente sorpresi dalla sua vittoria al televoto che vedeva in gara anche, Stefania, Mariavittoria e. Nonostante il suo ingresso relativamente recente,ha saputo conquistare l’affetto di un pubblico molto fedele e il sostegno di un potente fandom che l’ha portata fino a questo traguardo.La sua presenza inè stata commentata in casa e se all’iniziosi sono detti felici per la loro amica, oggiha cambiato idea e si è sfogata e dopo la nomina dia terza finalista, l’ex velina di Striscia la notizia si è sfogata con il fidanzato parlando proprio delle loro dinamiche di coppie e il fatto che anchesia arrivato in