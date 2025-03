Ilgiorno.it - Lorenzo Bertocchi, mistero e dolore per la morte del 13enne di Rezzato. Ipotesi zecca, caccia alla verità

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Ancora nessuna certezza, soloe un profondo. Ladi, ildideceduto sabato all’ospedale Gaslini di Genova, continua a lasciare interrogativi aperti. Le indagini, coordinate dprocura di Genova, sono in pieno svolgimento. L’autopsia potrebbe fare luce su una vicenda che ha sconvolto la comunità e lasciato un vuoto incolmabile non solo in mamma Claudia, papà Marco e nella sorella 19enne di, ma anche in tanti altri famigliari e amici. Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è quella del morso di, che avrebbe innescato una serie di complicazioni. Tuttavia, al momento, si tratta solo di un’. Non si esclude nulla. La ricerca dellaè affidata a agli investigatori coordinati dal pm Francesca Rombolà, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.