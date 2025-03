L’opposizione chiede una seduta straordinaria della Camera sull’emergenza carceraria

Leggi su Open.online

I temi che stanno dividendo i partiti di opposizione, come il piano per il riarmo dell’Europa, vengono messi da parte quando il dibattito si concentra sulla questione delle carceri. Su questo fronte, infatti, c’è piena convergenza tra Pd, Avs, Azione, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, che oggi hanno richiesto unaalladei deputati per calendarizzazione con urgenza le mozioni che aprono la discussioneperché «il problema non può più essere rimandato, Meloni non può continuare a far finta di nulla». A dichiararlo è stata la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, durante la conferenza stampa che si è tenuta in mattinata proprio sul tema, a cui hanno partecipato anche diversi esponenti di partito che sostengono la richiesta, tra cui Chiara Braga (Pd), Valentina D’Orso (M5s), Riccardo Magi (+Eu), Luana Zanella (Avs), Fabrizio Benzoni (Az), insieme a Rita Bernardini di “Nessuno tocchi Caino” e Roberto Giachetti.