Ilgiorno.it - L’operaio fa troppo rumore. Lui lo minaccia con una pistola

È stato arrestato dai carabinieri di Somma Lombardo un trentenne, pregiudicato, che era sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, ma ha perso il beneficio di cui godeva a causa delle sue intemperanze. Nei giorni scorsi, infatti, infastidito dai rumori provenienti dai lavori di ristrutturazione della casa del suo vicino, l’uomo hato un operaio con una, che in seguito si è rivelata ad aria compressa. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, a cui era arrivata una telefonata di segnalazione. All’interno dell’abitazione del pregiudicato i militari hanno rinvenuto laa piombini, priva del tappino rosso e nascosta in un mobile, con cui aveva poco primato. Non soltanto: nel corso della perquisizione, sono stati anche rinvenuti cinquanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e un kit per la coltivazione di marijuana.