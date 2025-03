Lanotiziagiornale.it - Lombardia, destre ai ferri corti sul suicidio assistito

Maggioranza di centrodestra in frantumi al Pirellone sul primo caso didella. A dividere Fdi dal presidente Attilio Fontana, la ricostruzione fornita ieri dal presidente sul caso di Serena, la donna che ha posto termine alla sua vita grazie a un farmaco fornito dal Sistema sanitario regionale. Giorni fa FdI aveva attaccato l’assessore Guido Bertolaso, accusandolo di aver proceduto a un, senza averne informato la maggioranza. Il caso oltretutto era esploso pochi mesi dopo che il Consiglio regionale aveva bocciato un progetto di legge proprio sul fine vita.Fontana: “Abbiamo dato il farmaco, ma non lo abbiamo somministrato”Ieri Fontana, per difendere Bertolaso, ha riferito in aula sull’accaduto. La procedura di autosomministrazione del farmaco “non ha interessato il Servizio sanitario regionale”, ha detto Fontana, per il quale la prescrizione del farmaco “è stata effettuata dal medico di fiducia individuato dalla paziente ed il farmaco è stato fornito, così come avvenuto in analoghi casi nelle altre regioni, da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente”.