Ilnapolista.it - Lo United poteva essere fallito a Natale, dove trova 2 miliardi per il nuovo stadio? (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Tipo la Torre Eiffel, e il paragone lo ha fatto direttamente il Manchester. Il “new Trafford” è un’opera faraonica, “il più grandedi calcio del mondo” fulcro iconico del più grande progetto di riqualificazione in Europa, visibile da quasi 40 chilometri di distanza, 100.000 posti, un ombrello in vetro e acciaio di 104 metri quadrati che si espande ben oltre lostesso disegnato dal famoso architetto britannico Lord Foster. Ci saranno tre alberi a sostenerlo, ispirati al tridente dei Red Devils, il più alto dei quali sarà alto 200 metri e sarebbe visibile da 37,4 chilometri di distanza. E un incredibile percorso alberato che si estenderebbe da un terminal ferroviario ricostruito oltre il sito della statua della Santissima Trinità di Sir Bobby Charlton, George Best e Denis Law, fino alsu un terreno adiacente all’Old Trafford.