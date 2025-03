Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago Fire conferma che l’adozione dei Stellaride è “in arrivo”

ha raggiunto un equilibrio piuttosto convincente durante l’episodio “Too Close”. Gran parte dell’attenzione è stata rivolta al capo Dom Pascal (Dermot Mulroney) e alla tragica morte di sua moglie. Il secondo sviluppo più importante dell’episodio, tuttavia, è stata lache glistanno per diventare genitori.All’inizio dell’episodio è stato comunicato alla coppia che è stata approvata. È una rivelazione emozionante, ma che Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) e Kelly Severide (Taylor Kinney) sono stati riluttanti a condividere, vista la triste notizia di Pascal. Non preoccupatevi, però, nei prossimi episodi ci sarà tutto il tempo per parlare del bambino dei.Il figlio deisarà al centro dell’attenzione nel resto della stagione 13Ladi, Andrea Newman, hato che tutti i dettagli sul figlio deisaranno rivelati.