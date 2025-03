Bubinoblog - LO SHOW DEI RECORD: GERRY SCOTTI PER RISALIRE PUNTA SU PROVE SPETTACOLARI

Leggi su Bubinoblog

Mercoledì 12 marzo, in prima serata su Canale 5,conduce il secondo apmento con “Lodei”.Tra lepiù incredibili dellata: dall’Italia, il pappagallo Kira, coadiuvato dalla sua addestratrice, cercherà di riconoscere il maggior numero di carte da gioco in soli tre minuti.Poi, dagli Stati Uniti, Nelson Dellis metterà alla prova le sue eccezionali capacità mnemoniche tentando di aprire più casseforti possibili dopo aver memorizzato 20 codici a sei cifre.E ancora, dalla Cina, Marco Frigatti dovrà valutare ildi Zhou Pengcheng, protagonista di un’impresa estrema e molto spettacolare.Infine, per leacquatiche, saranno protagoniste le Sincronette, campionesse italiane di nuoto sincronizzato, che cercheranno di stabilire il primato di giri in apnea eseguiti in formazione a stella.