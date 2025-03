Lo sfogo di Vivian figlia transgender di Elon Musk | Ha pagato per farmi nascere maschio

Leggi su Open.online

Su 14 figli disolo quattro sono femmine.Jenna Wilson è una di queste anche se in realtà era nata. La giovane, ora 20enne, è stata ripudiata dal padre per via della sua transizione di genere. «Il sesso che mi è stato assegnato alla nascita era una merce che è stata comprata e pagata», ha scritto la ragazza sul social Threads. «Quindi sin da bambina stavo andando contro il prodotto che era stato venduto. Quell’aspettativa di mascolinità a cui ho dovuto ribellarmi per tutta la vita era una transazione monetaria». Il riferimento è a comesia stata concepita, tramite fecondazione in vitro (Fiv), con l’opzione della selezione del sesso del nascituro. «Tutto questo schifo è legale», ha sottolineato in un altro post.Jenna ha rotto ogni rapporto con il padre, optando per il cognome della madre: non più, ma Wilson.