Lo Monaco | Quattro acquisti in estate ecco i ruoli che servono al Napoli

Pietro Lo, dirigente del, ha commentato con entusiasmo il momento della squadra in un’intervista a Radio Marte, sottolineando come il club sia in lotta per il titolo con l’Inter a soli un punto di distanza. Il sogno scudetto è vivo e la rosa si sta rivelando sempre più competitiva.La crescita della rosa e l’apporto di Billing e GilmourLoha messo in evidenza alcuni sviluppi positivi nell’attuale stagione, a partire dalle prestazioni di due giocatori: Il danese Billing e l’ex Celtic Gilmour. “La cosa positiva”, ha dichiarato, “è l’aver constatato che ilpuò contare anche su Billing e Gilmour. Evidentemente, ora la rosa è più competitiva”. Il dirigente ha espresso soddisfazione per l’inserimento dei due calciatori, che hanno saputo farsi apprezzare nel corso della stagione, soprattutto Billing, che ha mostrato un grande impatto fisico e una buona tecnica.