Lo Monaco | Atalanta-Inter ecco cosa serve al Napoli

Tre squadre per un finale di stagione infuocato, il dirigente sportivo non ha dubbi: gli azzurri dovranno tifare per un risultato preciso.Si prospetta un finale di stagione complesso per il. Dieci partite al termine del campionato con l’obiettivo di sorpassare l’e puntare a qualdi grande. Pietro Lo, ex calciatore ora dirigente sportivo, ha commentato il finale di stagione ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.“Lapositiva è l’aver constatato che ilpuò contare anche su Billing e Gilmour, evidentemente ora la rosa è più competitiva. Poi il calendario se parliamo di prestazioni anche quella del primo tempo di Como non mi era affatto dispiaciuta. Ilha mantenuto un trend di un certo livello, nonostante infortuni e un mercato non straordinario la squadra è lì, a contendere lo scudetto all’ed all’”, ha commentato Lo