Juventusnews24.com - Llorente lancia l’allarme: «Juve, la sconfitta contro l’Atalanta è preoccupante soprattutto per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex attaccante della, ha parlato dell’ultimapatita: le sue parole sono lapidarieFernando, ex attaccante della, ha parlato della pesanteche i bianconeri hanno patito. Ecco quanto è stato espresso dallo spagnolo ai microfoni del Corriere dello Sport.PAROLE – «Le auguro tutte le migliori cose, sembrava in crescita. Poi l’ultimo ko è stato moltoperché è arrivato nel momento esatto in cui la squadra sembrava in netta crescita. Dall’esterno qualcuno iniziava addirittura a parlare di Scudetto, ma unadel genere ha azzerato tutto».Leggi suntusnews24.com