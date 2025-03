Puntomagazine.it - Livolsi: si parla (giustamente e troppo) di Trump, ma Italia pensi anche alla crescita

Leggi su Puntomagazine.it

: L’non può focalizzarsi solo su, ma deve puntare sullaeconomica e sull’innovazione per rilanciare il Paese.“In queste settimane l’attenzione mediatica in(come del resto nel mondo) si concentra sulle decisioni del nuovo inquilino della Casa Bianca, che in meno di due mesi dall’insediamento è riuscito a scuotere l’ordine internazionale: dai dazi all’Unione europea,Cina, al Messico e al Canada ai tentativi di escludere Kiev e l’Europa dai negoziati di pace per porre fineguerra in Ucraina. L’, graziereazione del premier Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha cercato di mantenere una posizione equilibrata, considerando le implicazioni che i nuovi armamenti e il potenziale esercito europeo potrebbero avere sul deficit degli Stati”.