Oasport.it - LIVE Trento-Ziraat Bankasi, Cev Cup volley 2025 in DIRETTA: andata della semifinale contro i turchi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.16: La formazione di Fabio Soli, dopo la sconfitta nelladi Coppa ItaliaCivitanova, ha cambiato marcia e non ha più perso, vincendo ben dieci partite consecutive che hanno permesso alla squadra di conquistare il primo posto nella regular season, ladi Coppa Cev e di portarsi sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoffCisterna.20.13: Il lungo cammino che porta alla finale di Cev Cup passa da unadura per l’Itas Trentino, che affronta lo, una delle squadre di punta del movimento turco. Finalista in Supercoppa, finalista al Mondiale per club, semifinalista in Coppa Italia,vuole sbloccarsi in questa stagione, come fece esattamente un anno fa andando a vincere la Champions dopo una stagione avara di soddisfazioni in Italia.