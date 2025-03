Oasport.it - LIVE Trento-Ziraat Bankasi 1-2, Cev Cup volley 2025 in DIRETTA: Itas avanti anche nel quarto set, 11-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-11 Errore al servizio12-10 Rychlicki vincente da seconda linea in diagonale11-10 Mano out Clevenot da zona 411-9 Errore al servizio10-9 Errore al servizio10-8 Errore al servizio9-8 Primo tempo Savas9-7 Primo tempo Flavio8-7 Grande attacco di Anderson che piazza il pallonetto vincente da zona 48-6 Attacco di prima intenzione di Lavia7-6 Vincente Rychlicki da zona 4 dopo la ricezione di Sbertoli6-6 La pipe di Clevenot6-5 Errore di Ter Maat da seconda linea5-5 Primo tempo Flavio4-5 Errore al servizio4-4 Diagonale di Michieletto da zona 43-4 La pipe di Anderson3-3 Errore al servizio2-3 Laurenzano prende due palloni destinati ad uscire. Muro di Savas su Lavia2-2 Diagonale di Lavia da zona 4 col muro a tre1-2 Out la pipe di Michieletto1-1 Mano out Flavio in primo tempo0-1 Errore al servizio25-21 Kozamerniiiiiiiiik! Il primo tempo vincente eaccorcia le distanze.