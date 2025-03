Oasport.it - LIVE Trento-Ziraat Bankasi 0-1, Cev Cup volley 2025 in DIRETTA: turchi avanti anche nel secondo set, 8-11

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 Errore al servizio8-12 Parallela di Clevenot da zona 48-11 Mano out Anderson da zona 48-10 Errore al servizio7-10 Out Michieletto da zona 4.sta incontrando una delle sue serate nere. Contro il Sada, contro Civitanova: sembra un film già visto più volte. Quando contanon c’è quasi mai quest’anno7-9 Muro Bulbul7-8 Mano out Ter Maat da seconda linea7-7 Mano out Lavia da zona 46-7 Errore al servizioche sta facendo troppa fatica in battuta6-6 La pipe di Michieletto5-6 Primo tempo Bulbul5-5 Errore al servizio4-5 Errore al servizio4-4 La pipe di Michieletto3-4 Errore al servizio2-4 Pallonetto di Ter Maat da zona 22-3 Pipe di Lavia1-3 Ace Anderson1-2 Diagonale stretto di Anderson da zona 41-1 Parallela di Rychlicki da seconda linea0-1 Mano out Ter Maat26-28 Ace di Anderson e losi aggiudica il primo set ai vantaggi.