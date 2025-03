Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: piove forte, gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.1513:38 Corsa entrata da qualche km in Umbria salutando così la Toscana che ha accompagnato i corridori per due giornate e mezzo.13:35 35 km al traguardo volante di Castel del Piano.che continua a rimanere a ranghi compatti.13:31 Problemi meccanici per il francese Clement Venturini (Arkèa – B&B Hotels).13.28: La pia continua ad essere molto intensa.13.24: Ilha superato la metà della.13.20: Ilè ancoraed è tirato dalla INEOS Grenadiers.13.15: L’attuale classifica del classifica degli scalatoriDavide Bais 11 puntiLorenzo Conforti 10Alessandro Tonelli 513.12: Lornzo Conforti è stato il primo a passare sul GPM di La Foce.13.08: Adesso sarà un continuo saliscendi fino a Castel del Piano.