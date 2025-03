Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la terza frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.159.51 Previsti3 GPM di montagna.9.48 Subito due corridori all’attacco, si tratta di: Davide Bais (Team Polti VisitMalta) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè)9.46la.9.45 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) non prende parte alladi.9.44 Primi 6.9 chilometri neutralizzati.9.41 Il leader della classifica generale è Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).9.38 Ladi ieri è stata conquistata in volata da Jonathan Milan (Lidl-Trek).9.35 La, con partenza da Follonica e arrivo a Colfiorito, è la più lunga della corsa, con i suoi 239 km.9.33 La partenza ufficiale è prevista alle 9:45.9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale delladella