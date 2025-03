Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 3? di margine per De Bondt e Pietrobon a 45 km dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.1515:04 45 km al traguardo e cambio di mantellina e giubbetto anche per Juan Ayuso. Lo spagnolo, aiutato da due compagni di squadra dell’UAE Team Emirates – XRG, a breve rientrerà nel gruppo.15:01 Freddo e pia insistono sul gruppo in questa lunga terzadella. Condizioni climatiche che potrebbero incidere sugli atleti. Cambio di mantellina intanto per Giulio Ciccone (Lidl – Trek).14:57 50 km all’arrivo di Colfiorito. Al comando troviamo il belga Dries de(Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Andrea(Team Polti VisitMalta). Per loro sono tre i minuti di vantaggio sul plotone.14:54 Gruppo trainato dagli uomini della Bahrain – Victorious, compagni di squadra di Antonio Tiberi.