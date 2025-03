Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cade, l’Italia trattiene il fiato. Per fortuna riparte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.1515:39 Torna in sella anche Simone Consonni, che sembrava molto dolorante. I due azzurri, seppur acciaccati, proveranno ad arrivare a Colfiorito per poi valutare in serata se proseguire o meno la.15:36 Non ci voleva. Prova a ripartire Jonathan, che perabbandona sicuramente le velleità di successo.15:34 NOOOO! Caduta di diversi uomini della Lidl – Trek. Restano a terra Jonathane Simone Consonni.15:31 Tre chilometri all’inizio della salita del Valico di Colfiorito. Ascesa di 18.1 km al 3.1% di pendenza media. Primi 2000 metri con la pendenza che in alcuni tratti sfiorerà il 9%.15:29 Caduta senza conseguenze per il norvegese Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team).