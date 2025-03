Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia a recuperare sulla fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.1510.56 Sempre due i fuggitivi: Davide Bais (Team Polti VisitMalta) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).10.53 200 chilometri alla conclusione.10.50 Adesso il distacco è di 4? e 15”.10.47 Ilad accorciare.10.44 Davide Bais ha vinto la settimadel Giro d’Italia nel 2023.10.42 In questo momento Davide Bais e Lorenzo Conforti sono rispettivamente primo e secondo nella classifica generale.10.41 Gap ora di 5 minuti.10.38 Finito questo breve tratto in salita.10.35 Cresce sensibilmente il vantaggio della.10.33 Presenti nelladue formazioni italiane: Team Polti VisitMalta e VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.10.31 Circa 45 chilometri alla prima asperità di giornata.