Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cresce il vantaggio dei due battistrada

10.42 In questo momento Davide Bais e Lorenzo Conforti sono rispettivamente primo e secondo nella classifica generale.10.41 Gap ora di 5 minuti.10.38 Finito questo breve tratto in salita.10.35sensibilmente ildella fuga.10.33 Presenti nella fuga due formazioni italiane: Team Polti VisitMalta e VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.10.31 Circa 45 chilometri alla prima asperità di giornata.10.28 Prossimi chilometri in leggera salita.10.25il loro, ora a 4? e 15".10.22 Miglior risultato di Lorenzo Conforti in questaè stato il 29esimo posto di ieri.10.19 Sempre due uomini al comando: Davide Bais (Team Polti VisitMalta) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).