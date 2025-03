Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corridori in attesa della partenza ufficiale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAPARIGI-NIZZA DALLE 12.159.38 Ladi ieri è stata conquistata in volata da Jonathan Milan (Lidl-Trek).9.35 La terza frazione, conda Follonica e arrivo a Colfiorito, è la più lungacorsa, con i suoi 239 km.9.33 Laè prevista alle 9:45.9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeterza.Buongiorno e benvenuti nellatestualeterzada Follonica ed arrivo a Colfiorito per una frazione che misura ben 239 chilometri, la più lungacorsa dei due mari. Percorso mosso oltre che lungo, con l’incognita del maltempo che potrebbe rendere ancor più difficoltoso il compito dei protagonisticorsa a tappe italiana.