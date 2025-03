Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Bais e Conforti in fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.1510.13 Adesso il gruppo rallenta il ritmo. Distacco di 3? dal duo in testa.10.11 Stabile il vantaggio della.10.08 Il ritardo di Lorenzoin classifica generale è di 2? dal leader.10.05 Davideha un ritardo di 1? e 39” dal leader Filippo Ganna.10.02 Sale a 1’e 30” il vantaggio degli attaccanti.9.59 Davideè attualmente il leader della classifica per scalatori.9.56 Il gruppo lascia andare la, il gap diventa di 1?.9.53 30 secondi di vantaggio per i due battistrada italiani.9.51 Previsti3 GPM di montagna.9.48 Subito due corridori all’attacco, si tratta di: Davide(Team Polti VisitMalta) e Lorenzo(VF Group-Bardiani CSF-Faizanè)9.46 Partita ufficialmente la terza