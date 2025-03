Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa La Thuile 2025 in DIRETTA: ultima possibilità per disputare la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella secondadellalibera femminile di la, valevole per la Coppa del Mondodi sci. Scatta la lunga settimana di Lache potrebbe rivelarsi decisiva nell’assegnazione sia della coppa del Mondo generale che di quelle delle specialità veloci. Tre infatti le gare previste: unalibera e due superG. Purtroppo le previsioni del tempo prevedono una settimana non ideale per la disputa di prove di velocità con neve ad intermittenza che potrebbe creare non pochi problemi agli organizzatori. la disputa dellalibera domani è legata alladi oggi: se non si potràre lasarà automaticamente cancellata e dunque si punterà ai due superG programmati per venerdì e sabato.