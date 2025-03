Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: servono 2 set per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.30Buongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale di Savino del Bene, match di ritorno dei quarti di finale di. Le ragazze di Gaspari partono forti dello 0-3 maturato in Polonia una settimana fa. Nel mirino uno storico accesso alla final four. Semaforo verde alle 18.00!Da un quarto di finale all’altro:è reduce dal 3-1 rifilato domenica in casa, contro Busto Arsizio. Dopo aver sprecato un buon vantaggio su Milano e aver ceduto la seconda piazza in campionato, le ragazze di Gaspari hanno inaugurato al meglio i play-off, vincendo davanti al pubblico di casa. Il destino della stagione della Savino del Bene passa attraverso queste settimane di fuoco.