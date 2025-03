Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: comincia il match del Pala Wanny

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.30TIME OUT4-0 Ruddins! Sbracciata da posto 4 per l’americana.3-0 Out la parallela di Damaske!2-0 Antropova! Risolve il pallone rimasto sul nastro.1-0 Diagonale a segno di Antropova.PRIMO SET17.59 Il sestetto iniziale di: Ruddins, Ognjenovic, Bajema, Graziani, Carol, Antropova, Castillo (L).17.55 Formazioni che hanno ultimato il riscaldamento e stanno per fare il loro ingresso sul taraflex di gioco del. Manca pochissimo!17.50 Le polacche sono la terza forza della Liga Siatkowki, a -4 dalla capolista Rzeszow.ha superato la fase a gironi chiudendo al secondo posto il girone D con 10 punti, alle spalle del Fenerbahce. Pool completata in ordine di arrivo da Vasas e Nantes.