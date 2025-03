Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-10 buon avvio delle toscane!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.3017-11 Galleggia sul nastro e trova il campo la fast di Carol da posto 2.16-11 Trova il varco nel muro avversario e passa Damaske.TIME OUT16-10 Attacco lunga linea mostruoso di Antropova, staccata da rete!15-10 Mani out la fast di Carol. Bene così!14-10 Grande attacco di Ruddins che a tutto braccio pesca la giusta diagonale stretta.13-10 Passa Damaske con la diagonale al centro da posto 4.13-9 Primo tempo profondo e preciso di Graziani!12-9 Punto Grabka dopo incomprensione dipost salvataggio di Brenda Castillo.12-8 Ottima pulizia a rete di Ruddins.11-8 Mani out Bajema da posto 2.10-8 Muro a uno vincente di Planinsec su Graziani.10-7 Altra sbracciata di Enweonwu che passa tra le mani del muro.