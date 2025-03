Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 3-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: raggiunta la prima storica final four dopo un match senza storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.3019.25 Benzina e linfa vitale per la spinta in vista dell’intensoe di stagione.deve immergersi nuovamente sul fronte nazionale: le toscane torneranno protagoniste domenica alle 15.30 neldell’ E-Work Arena contro Busto Arsizio per la gara 2 dei quarti die scudetto. Per Antropova e compagne chance di chiudere il discorso e conquistare un’altrail 3-1 di domenica scorsa.19.23 Le toscane diventano laformazione nelladi questa competizione a vincere tutte le prime 8 gare con il punteggio di 3-0. La ciliegina sulla tortaun percorso fiabesco delle ragazze di Gaspari, cominciato il 6 novembre contro il Voluntari nella fase a gironi.