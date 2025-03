Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: una formalità il terzo set, la final four è già realtà!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.302-0 Errore diin costruzione!1-0 Muro di Graziani su Enweonwu!SET2-0 PARALLELA IMPRENDIBILE DI ANTROPOVA!SCRIVE LA STORIA E TROVA LA PRIMA SEMIE DIDELLA SUA STORIA! Solo applausi per Coach Gaspari e le sue ragazze!24-17 Carol! Sulla ricezione slash avversaria. Un solo puntooo!23-17 Errore in battuta di Damaske! 2 punti, solo 2 punti alladi Istanbul!22-17 Mani out Damaske.22-16 SONTUOSA EMMA GRAZIANI SINORA! Altro primo tempo a segno.21-16 Ricezione abbondante di Castillo, interviene Damaske sotto rete.21-15 Scatto di Damaske da posto 4.21-14 Una garanzia Graziani in primo tempo!CORRE!20-14 Out l’attacco di Antropova da posto 4.