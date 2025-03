Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 13-9 nel terzo set, la final four è già realtà!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.3018-14 Ancora Ruddins da posto 4: diagonale ben servita!17-14 Attacco diagonale ben giocato da Ruddins!16-14 Attacco vincente da posto 4 di Druzkowksa.16-13 Attacca bene al centro Sobolska.16-12 Nessun tocco sulla manata di Enweonwu, staccata da rete.15-12 Mancini, tap in a rete su invito di Ognjenovic.14-12 Errore in servizio di Kotikova.14-11 A segno Mingardi staccata da rete da posto 2.13-11 Mette giù il suo tredicesimo punto Enweonwu.13-10 Errore di Mingardi in battuta.TIME OUT13-9 Contrasto a rete vinto da Kotikova.12-9 ACE al bacio di Enweonwu.12-8 Parallela ben servita dall’ex Cuneo Enweonwu.12-7 Evapora il servizio della stessa Sobolska.11-7 Primo tempo di Sobolska a segno.