Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 1-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: scatta il secondo set, final four più vicina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.303-0 Altro murooo! Antropova dice no a Damaske.2-0 MUROOO CAROL sul primo tempo di Druzkowska.1-0 Riparte da dove aveva chiuso il primo set, Ruddins passa da posto 4.SET1-0 ALTRA DIAGONALE DETONANTE DI RUDDINS!A UN SET DALLA STORICA! 24-17 Diagonale micidiale di Ruddins! Arrivano i set-point per!23-17 Fuori il primo tempo di Lysiak.22-17 Pallonetto vincente di Carol.21-17 Diagonale di Damaske da posto 4.21-16 Passa Graziani in primo tempo.20-16 Primo tempo ben calibrato di Planinsec.20-15 Parallela di Bajema da posto 2.19-15 Tra Ruddins e Ognjenovic la diagonale di Enwonwu.19-14 Da seconda linea Ruddins dopo il tentativo in seconda di Ognjenovic.