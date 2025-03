Oasport.it - LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 1-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-9 toscane a caccia dello strappo decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-RESOVIA DIDALLE 20.3015-9 Fallo di rotazione in casa.14-9 Non sbaglia Ruddins da posto 4.13-9 Sbaglia dai 9 metri Graziani.13-8 Errore a servizio di Grabka.12-8 Muro di Enweonwu su Ruddins, da posto 4.12-7 Non cade il pallonetto di Antropova che poi palleggia male e spedisce il pallone in tribuna.12-6 Graziani risolve bene il primo tempo.11-6 Gran palla a fondocampo di Damaske.11-5 Abbatte Lysiak: che botta di Antropova in parallela!10-5 Attacco da seconda linea per il sesto personale di Damaske.TIME OUT10-4 Bajemaa! Monster block sulla manata di Enweonwu.9-4 Dal centro arriva la firma di Graziani.8-4 Si rifà Bajema che passa trovando un varco nel muro a due polacco.7-4 Errore in attacco di Bajema che sbuccia il colpo e lo manda out.