Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas Gachignard passa per primo al GPM di Cote de Lavoine

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4513.40 Mancano 25 km ai piedi di Côte de la Bruyère.13.38 Nella prima ora di gara, i corridori hanno percorso 41 km.13.36 Adesso si riduce il distacco. Il gruppo è a +2’40” dai fuggitivi.13.34 Il prossimo GPM saràde la Bruyère, previsto al Km 79.2.13.31 Sale a 3’0” il distacco tra fuggitivi e gruppo.13.29 Il distacco tra il gruppo e i fuggitivi è adesso di 2’55”.13.27 Inizia ora una parte di percorso in discesa.13.24(Team TotalEnergies) si aggiudica 3 punti al GPM dide. 2 punti per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), 1 per Sylvain Moniquet (Cofidis).13.21 Un’immagine del gruppetto di testa, scattata pochi minuti faThibault Guernalec fait parti d’une échappée de 8 coureurs qui ouvre la route sur la 4ème étape de Paris-Nice.