Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte, corsa neutralizzata

15.36 Queste alcune immagini che arrivano dal traguardo:While the race is neutralized, here are the weather conditions at the finish of this 4th Stage of Paris-Nice #ParisNice pic.twitter.com/NiXlAwKcUF— CyclingPro.net (@cyclingpronet) March 12,15.35 Si sta intensificando la nevicata all'arrivo.15.34 Vedremo cosa deciderà l'orgazione della. Fino allo sprint di Le Mayet de Montagne la strada prevede molta discesa che potrebbe essere pericolosa con questo clima.15.32 In questo momento sta nevicando sull'arrivo!15.30anche il gruppo. Al momento laè ancora.15.28 Ricapitoliamo la situazione al momento dell'interruzione della, arrivata a 45 km dall'arrivo.