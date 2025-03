Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa, arriverà la fuga??

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADITIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4516.14 Leknessund ha 15? sui primi inseguitori, 1? 05? sul Foss, Tarling, Smith e 2? 00 sul gruppo.16.13 In testa al gruppo ci sono UAE Team Emirates – XRG, Lidl – Trek e Movistar Team16.12 Mancano 20 chilometri all’arrivo.16.11 Tobias Foss, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) e Dion Smith (Intermachè – Wanty) sono segnalati a 1? 20? da Leknessund.16.09 Leknessund ha 15? di vantaggio su Ben Swift (Ineos Grenadiers), Thibault Guernalec (Arkea – B&B Hotels), Sylvain Moniquet (Cofidis), Thomas Gachignard ed Edward Planckart (Alpecin Deceuninck). Si è staccato Vincenzo Albanese.16.09 Questo il momento in cui è ripartita la:La course est relancée! Les 7 échappés reprennent la route.