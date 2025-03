Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale, gruppo a 40?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4516.36 In testa alrimane Mads Pedersen che continua a selezionare il.16.35 Termina il lavoro di Tarling, Foss rimane da solo in testa alla corsa.16.34 Si stacca Swift, accelera Tarling.16.33 I fuggitivino lacon 40? di vantaggio. Swift e Tarling stanno lavorando per Foss.16.33la, La Loge des Gardes (6.7 km al 7.1% di pendenza media).16.32 È tornato ad aumentare il vantaggio dei fuggitivi che hanno 30? di margine sul.16.31 Foratura per Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).16.30 La Ineos Grenadiers può giocarsi due punte in quest’arrivo: Foss potrebbe ben figurare sullacon quasi mezzo minuto di vantaggio sul