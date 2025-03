Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi verso Côte de la Bruyère

DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4513.50 Sam Maisonobe (Team Cofidis) abbandona la gara.13.48 La velocità media al momento è di 42.9 km/h.13.46 I corridori stanno affrontando il primo tratto in discesa di questa frazione.13.43 Adesso lo scarto è di 2'35".13:41 Riepiloghiamo la situazione: al momento ci sono otto corridori nel gruppo di testa. Si tratta di Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dion Smith (Intermarché-Wanty), Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies), Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Ben Swift (INEOS Grenadiers). Gachignard nello specifico è passato per primo al GPM di Cote de Lavoine.