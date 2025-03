Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la quarta frazione!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4512.38 La prima immagine della giornata odierna, che cattura il momento del via. Due i ciclisti che non sono partiti.Le peloton a passé le km 0, la course est lancée!146 coureurs ont pris le départ. 2 non-partants :The real start has been given, the race is on!146 riders have started, 2 DNS:@JulienBernard17 (@LidlTrek)@GroendahlJansen (@UnoXteam)#ParisNice pic.twitter.com/qoFHSaog7v— Paris-Nice (@ParisNice) March 12,12:37 Dopo i primi 5 km il gruppo rimane compatto.12.36 Le condizioni meteo. L’ultimo bollettino parla di nebbia, con una temperatura di 7°, umidità al 93%. Vento a 11 km/h.12.34 Gruppo compatto in queste prime battute.12.31 La gara è ufficialmente partita!12.