Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacco della Ineos – Grenadiers!! Arriva la grandine ai -50 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADITIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4515.14 Va segnalata la presenza di Ben Swift () nel gruppo di testa. Il britannico potrebbe essere utile per l’azione di Foss e Tarling.15.13 Grandina!! Peggioramento improvviso delle condizioni climatiche.15.12 Il duoha ripreso Dion Smith.15.11 Inizia a piovere. Ultimi chilometri che saranno durissimi anche per le condizioni climatiche avverse.15.10 Superato il GPM. I corridori affronteranno una trentina di chilometri di falsopiano in cui i due corridoripotrebbero guadagnare molto.15.09 Mancano 50 chilometri all’arrivo.15.08 Dion Smith ha perso qualche metro dai compagni di fuga.15.07 Questa la classifica sulla Cote du Canon:1 GACHIGNARD Thomas 52 LEKNESSUND Andreas 33 PLANCKAERT Edward 24 ALBANESE Vincenzo 115.