Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida beffa Vingegaard sull’arrivo

16.50!! Il portoghese aggancia e sorpassaa 30 metri dall'arrivo e vince la quartadella.16.50 Attacca, si alza sui pedaliper gli ultimi 300 metri.16.49 Si alza sui pedali Mcnulty che si riporta a ruota di. Attaccherà l'americano??16.49 Quest'azione del portoghese ha riportato il gruppo a 4? da. Mancano 500 metri all'arrivo.16.49 Accelerazione violenta di, lo segue come un'ombra Jorgenson.16.48 FLAMME ROUGE!16.48 Rilancia l'azione Thymen Arensman.16.47 Si apre il gruppo, Jorgenson giustamente rifiuta di andare in testa.16.47ha circa 10? sul gruppo guidato da.16.