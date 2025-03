Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida beffa Vingegaard sull’arrivo in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4517.02 Termina qui latestuale della quartadella. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.17.00che è stata caratterizzata dal maltempo. A 45 chilometri dall’arrivo la corsa è stata prima neutralizzata e poi interrotta a causa di una violenta grandinata ed una nevicata sul traguardo. La frazione è ripresa ufficialmente dopo oltre 40 minuti di pausa a 29 chilometri dall’arrivo.16.59 Questo l’arrivo della quartadella:JONASIS PIPPED AT THE LINEA huge effort from Joaowho charges down the two-time Tour winner to take a crazy stage at Paris-Nice! pic.